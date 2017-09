Defienden "Día de la Biblia" en la Cámara

Tomando en cuenta una ley del 1994, Víctor Torres González —representante del Partido Nuevo Progresista (PNP)— defendió hoy la celebración del "Día de la Biblia" en la Cámara de Representantes.

Según el político, se trata de la Ley 102 de 1994 que establece el 1 de septiembre como el "Día de la Biblia", y en su Artículo 2 dice que "mediante proclama al efecto que emitirá por lo menos con 10 días de anticipación al primer día de septiembre de cada año, exhortando al pueblo puertorriqueño a organizar y auspiciar las actividades propias de esta celebración".

"A quienes hoy vienen a criticar la conmemoración del "Día de la Biblia" sepan que la misma es una Ley que data de hace más de dos décadas atrás y en decretase de esa ley se hace imperativo su promoción. La medida es una que ha tenido el apoyo de los dos partidos políticos principales. Inclusive, legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) han tratado de enmendarla para aumentar el rango de celebración. Esto no se trata de imponer nada a nadie. ¿Está mal entonces conmemorar el Día de No Fumar, el de la Igualdad Racial, o el del Grito de Lares? Quienes hablan de tolerancia, ciertamente, no la están practicando con estas críticas infundadas", comentó el representan por el Distrito #23, el cual comprende los pueblos de Yauco, Guayanilla, Peñuelas, y Ponce.

La Biblia es el libro más leído y vendido en el mundo. Hoy te invitamos a reflexionar sobre sus enseñanzas y cómo estas aumentan nuestra fe. pic.twitter.com/06reRXOAoU — Cámara con PR (@CamaraConPR) September 1, 2017

La pieza legislativa, según el legislador, fue aprobada unánimemente en la Cámara con votación de 40 a 0 y en el Senado, 18-0.

Según añadió el funcionario público, en los 23 años de existencia de la Ley no ha habido ningún problema con implantarla.

"Esto no se trata de separación de iglesia y estado, porque eso lo hay. De hecho, esa separación es la espina dorsal de nuestra sociedad democrática. Aquí se trata de conmemorar algo en que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño cree. No es obligatorio para aquellos que no lo creen, pues la Ley es bien clara. Tampoco la Ley obliga a nadie a leer la Biblia, solo reconoce su importancia conmemorando un día, como se hace con los contadores, periodistas, policías y enfermeros, por mencionar algunos", expresó Torres González.

Anteriormente, el activista de derechos civiles David Román arremetió contra el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, por este "haber violado la constitucional separación de iglesia y estado al haber hecho publicar en las redes sociales de la cámara baja un mensaje claramente proselitista a favor de la iglesia cristiana-protestante".

El también politólogo criticó "que el presidente de la Cámara de Representantes utilice los medios y estructuras del Estado Libre Asociado para promover alguna fe, sea la que sea, atenta contra nuestras dos constituciones. Tanto la carta magna de los Estados Unidos como la de Puerto Rico, que es de factura más ancha, como la jurisprudencia de los respectivos tribunales supremos establecen claramente que el Estado y la iglesia son dos entes completamente separados".