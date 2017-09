Elías Sánchez dice nunca acordó reducción de la jornada laboral

El abogado, Elías Sánchez, quien hasta hace poco representó al Gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal dijo que nunca acordó con el organismo reducir la jornada laboral de los empleados públicos, al tiempo que instó al presidente de la Junta, José Carrión III a producir cualquier documento que tenga a esos efectos.

“Durante las pasadas horas, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal ha alegado que hubo un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para incluir la reducción de la jornada laboral en el Plan Fiscal. Como ha indicado el gobernador, en ningún momento hubo un acuerdo conmigo a esos efectos. Además, no existe ningún documento en el que yo haya acordado incluir esta medida innecesaria que ahora la Junta quiere imponer. Exhorto al presidente de la Junta a que si existe un documento en el que yo acepto la inclusión de la reducción de la jornada laboral lo haga público”, expuso Sánchez en declaraciones escritas emitidas desde La Fortaleza.

El jueves, Carrión III estuvo en varias entrevistas de prensa en las que aseguró que cuentan con prueba documental de que la reducción de la jornada laboral se acordó con el gobierno de Puerto Rico. Más aún, el presidente de la Junta sostuvo que si no se hubiese incluido la reducción de la jornada de los empleados públicos, el plan fiscal de Ricardo Rosselló no hubiese sido aprobado por los miembros del organismo creado bajo la ley federal PROMESA.

Por su parte, el gobernador sostuvo que no tiene conocimiento de que se haya acordado la reducción de jornada laboral en el plan. A mediados de semana, Rosselló abrió una rendija a la medida para reducir las horas de trabajo de los empleados públicos al decir que si no hubiese liquidez tomaría la decisión, pero que en estos momentos no es necesaria esa medida.

Sin embargo, Carrión III en sus entrevistas de prensa sostuvo que el gobierno no tiene el dinero para cumplir con sus compromisos y que la deuda no se ha estado pagando.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral ya está en manos del Tribunal Federal.