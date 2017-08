Representantes PNP arremeten contra Pichy Torres

Las representantes de Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos y María Milagros Charbonier Laureano insistieron el jueves en que no hay una determinación final sobre las imputaciones al representante José “Pichy” Torres Zamora y por lo tanto no se puede decir que fue exonerado.

“No ha acabado y tenemos que ser claros y serios en nuestras expresiones. Esto está en la Comisión de Ética que es quien único puede ir contra el legislador y aunque no hay querella, el referido del presidente es más que suficiente para que la Comisión de Ética, investigue, evalúe y rinda su determinación”, dijo la representante Ramos a preguntas de la prensa.

“Estamos escuchando frases como que fue eximido de responsabilidad o exonerado de responsabilidad y aquí ni se le ha eximido a nadie ni se ha exonerado a nadie”, añadió la representante Charbonier Laureano.

Ante las interrogantes que se han levantado una vez se alegó que el informe preparado por la oficial administrativa Blanca Sáez es confidencial, Charbonier Laureano insistió en que el documento debe hacerse público.

“La confidencialidad de esos informes tiene que ver con la víctima. Pero como la víctima renunció a su derecho de confidencialidad, creo que para la pureza y transparencia de estos procesos, yo le exhorto al representante que también renuncie (a su derecho de confidencialidad) y le permita a la prensa y al país ver lo que pasó ahí”, señaló Charbonier Laureano, quien aseguró no es potestad del presidente cameral, Carlos Johnny Méndez Núñez guardar por la confidencialidad del documento, si los implicados renuncian su derecho.

Asimismo, la representante exigió a Torres Zamora que destituya inmediatamente al empleado de su oficina, que al momento está bajo una licencia por enfermedad.

“Minuto que el empleado permanezca aquí y ya he dicho que le corresponde a Pichy Torres Zamora sacar a ese empleado y debió despedirlo hace tiempo. Porque si a esa persona ya se le identificó que tuvo conducta inapropiada no puede estar ni un minuto más en la Cámara, porque no quiero entender que Pichy Torres Zamora avala esa conducta”, expresó Charbonier Laureano.