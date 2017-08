Johnny Méndez: Informe ni exonera ni inculpa a “Pichy” Torres Zamora

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el jueves que hay mucha especulación sobre el informe de la oficial administrativa Blanca Sáez, sobre el incidente que involucra al representante José “Pichy” Torres Zamora.

“Lo que pasa es lo siguiente. Nadie ha podido leer ese informe, porque estoy limitado a hacerlo público. Ellas dependen de lo que yo he manifestado. Cada cual hace una interpretación y al final el mensaje se ha distorsionado. Yo lo que he hecho es limitarme a lo que dice el informe”, dijo Méndez Núñez sobre los cuestionamientos levantados por las representantes Lourdes Ramos y María Milagros Charbonier Laureano.

“Yo en ningún momento dije que el informe lo exoneraba. Yo dije que el informe, en el caso de Pichy Torres Zamora no es incluyente y que la oficial investigadora no tiene autoridad para eximir o no eximir y para adjudicar responsabilidades y por eso recomendaba que se pasara a la Comisión de Ética. Cada cual usa las palabras que quiera usar, yo uso las que dice el informe”, añadió.

Al pedirle que explicara qué quiere decir que el informe no es incluyente, contestó que “no hay ningún testimonio que incluya al compañero Torres Zamora en conducta que lleve o desemboque en una actuación impropia o en un acto de hostigamiento sexual”.

Según el presidente cameral, la oficial investigadora solamente tiene la versión de la mujer sobre el supuesto incidente y la versión del representante que rechaza el alegato. No hubo ninguna persona que testificara que viera al representante con la mujer el día en que ocurrió el supuesto incidente o que escuchara el supuesto comentario en voz de representante.

En el caso del empleado, Méndez Núñez explicó que se pudo comprobar la conducta impropia, primero, porque hay testigos que lo ubican en la casa de la mujer y el mismo empleado admitió que fue a la residencia a buscar unos documentos.

“Eso es una conducta impropia, porque no hay que ir a casa de nadie a buscar documentos”, mencionó.

Sobre la supuesta conducta sexual, el informe no emitió conclusión alguna.

“Lo que hay son alegaciones, la palabra de una persona contra la otra”, sentenció.

Cuestionado si hará público el informe, insistió en que el documento es confidencial. En caso de que se le solicite como parte de un proceso judicial, mencionó que lo entregaría sin un tribunal se lo ordena. Alegó que además del representante y la supuesta víctima, hay que proteger el derecho de los testigos a los cuales se les garantizó que su cooperación no tendría consecuencias.

En cuanto a la jurisdicción de la Comisión de Ética, el presidente cameral aseguró que el referido será juramentado.

El martes el presidente cameral adelantó el referido a la Comisión de Ética, para que pasaran juicio sobre el informe rendido por la oficial administrativa.

A Torres Zamora, una exempleada le imputa, al igual que a un empleado del vicepresidente cameral, acercamientos de índole sexual, a cambio de un puesto de trabajo.