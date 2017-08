Yulín reacciona a demanda de JCF contra el gobierno

La alcaldesa se San Juan recordó hoy, tras conocer la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el gobierno, la existencia de la “clausulita de la supremacía” de la Ley Promesa, en la que se sostiene “que es la junta la que manda y el gobernador administra”.

Cruz Soto, en una conferencia de prensa sobre los casos judiciales del municipio de San Juan contra la JSF y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en foros federales y estatales, consignó que “el plan fiscal se incluía la reducción de la jornada laboral. Ese es el plan que celebraron en un jardín de La Fortaleza”.

En la sala de prensa del coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, la primera ejecutiva municipal dijo que “en el presupuesto del país, en el gasto de nómina, está incluida esa reducción”.

“Esto es lo que se viene diciendo hace años, por eso es que en San Juan hemos venido diciendo, desde antes de la Ley Promesa, que era evidente que quien manda es la junta, el gobernador administra”, declaró.

Al respecto, comentó que “hay una clausulita, que algunos que no van a poder evitar ver, que se llama la clausula de supremacía: por encima va lo que diga la Junta”.

Agregó que esa situación “que está mal, está mal; que el gobernador está correcto en pelearlo, sí. Pero lo primero que debió haber hecho fue no sugerirlo. Aquí había una opción principal: no pagues la deuda hasta que no la audites”.

Para Cruz Soto, “no puede pedir (el gobernador) unidad para la reducción de las pensiones y quitar dinero a los municipios”, al tiempo que consideró que “tengo dudas de que el Frente por Puerto Rico vaya a algún lado”.