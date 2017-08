Confirman una muerte por el huracán Harvey

Un juez de Texas dijo hoy que hay un fallecimiento confirmado a consecuencia del huracán Harvey en la ciudad costera de Rockport, en Texas.

El juez C.H. “Burt” Mills Jr., del condado Aransas, dijo también que de 12 a 14 personas resultaron heridas a consecuencia de Harvey, según reportó el periódico Austin American-Statesman. El meteoro tocó tierra el viernes por la noche como un huracán categoría 4, pero su fuerza ya disminuyó a la de una tormenta tropical.

BREAKING: Austin American-Statesman reports that judge confirms one death from Harvey in Rockport, Texas, and 12 to 14 injured. — The Associated Press (@AP) August 26, 2017

Harvey golpeó directamente a Rockport, en la cual viven unas 10.000 personas.

En una conferencia de prensa, los líderes municipales indicaron que su comunidad quedó convertida en un campo de escombros y que la tormenta dañó una escuela, la biblioteca y otros edificios públicos.

The First Baptist Church in Rockport is torn apart after Harvey passed through #HurricaneHarvey #khou11 pic.twitter.com/yEFz7KhKdK — Noel Brennan (@Noeltbrennan) August 26, 2017

JUST IN: This video shows just some of the many devastation caused by Hurricane #Harvey in Rockport, Texas – BNO pic.twitter.com/TC2lIebQJM — News Center HQ (@247NewsHQ) August 26, 2017