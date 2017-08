Reír es bueno para la #salud. Ahora les toca hacernos reír a mis amigos @raymondarrietaoficial @marcanthony @wisin #ComparteLaRisa #ShareTheLaughter #Sésamo #Elmo @sesamo #Energíadelabuena 😂😂😂

A post shared by Chayanne™ (@chayanne) on Aug 25, 2017 at 1:52pm PDT