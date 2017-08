EEUU: niño de dos años muere luego de que su cuello fuera atrapado por la ventanilla de un auto

Un pequeño de dos años y medio falleció luego de una semana de lucha tras un trágico accidente mientras “ayudaba” a su papá y a su abuelo en una granja en la ciudad de Lafayette.

Según reportan varios medios estadounidenses, el pequeño Logan Vanderkleed y su hermana Kendra fueron a descansar al auto de su padre, se quedaron dormidos y para evitar problemas con el calor los dejaron en el vehículo con el aire acondicionado encendido.

Se cree que el menor, una vez que despertó, trató de llamar a su papá y accionó el alza vidrios del auto. En un momento sacó su cabeza y su cuello quedó atrapado, lo que le provocó asfixia.

Luego de un rato, el padre regresó al vehículo y encontró que Logan no respiraba y que tampoco tenía pulso.

El pequeño fue trasladado vía aérea al Riley Children’s Hospital, donde los doctores encontraron que tenía bajos niveles de actividad cerebral.

En medio del drama familiar, un amigo de la familia creo una página de Facebook (Love for Logan), donde comenzó a contar todo lo que sucedía con el pequeño y pedía que rezaran por él. Al poco tiempo, más de 45 mil personas seguían la página y se llenó de emotivos mensajes de apoyo.

Hace pocas horas, un nuevo posteo anunció lo que muchos temían, ya que el pequeño ya no pudo luchar más y falleció.

“Gracias por seguir el viaje de Logan. Logan ya no está con nosotros, pero las oraciones, la compasión y el aliento de esta comunidad han sido muy apreciadas por su familia”, señalan.

Según indica NBC Chicago, también se creó una página en Go Fund Me para ayudar a pagar los gastos médicos. Se esperaba recaudar 10 mil dólares y hasta el momento la suma llega a los US$ 17 mil.

https://www.facebook.com/love4loganv/posts/300392933759990