Paralizados honorarios de Educación Especial

La paralización del pago de honorarios de los abogados que prevalecen en casos de Educación Especial continúa vigente.

Esto ocurrió luego de que la jueza Laura Taylor Swain cancelara la vista de ayer en el Tribunal federal debido a que el Gobierno se allanó al reclamo de una madre para que el Estado pagara los honorarios relativos a un caso de educación especial de su hijo.

La portavoz del Comité de Padres de Niños de Educación Especial, Carmen Warren, explicó que al Estado acogerse a la petición y la jueza cancelar la vista, esto provoca que no se vea el caso. Por lo tanto, no se puede establecer un precedente de que la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, siglas en inglés) no aplica a la quiebra bajo PROMESA. “Es una determinación que favorece el interés de la señora Beauchamp, no representa el interés común de la población de educación especial”, expresó la portavoz del Comité Timón. Añadió que “para nosotros representaba un precedente que si se atendía, podía beneficiar al estudiantado. Con esta práctica, el Departamento de Justicia lo que hace es resolver la controversia para el caso de un solo padre”.

Pese a que la ley federal IDEA dispone que el Estado debe pagar los honorarios de los abogados en cualquier caso de educación especial, el Gobierno los paralizó mientras se acogió al Título III, momento en que se detuvieron las acciones del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez.

“En este momento continúa paralizado. La intención era provocar que la jueza viera el caso y se creara un precedente para todos los padres que están reclamando el pago de honorarios de abogados bajo la ley idea”, cuestionó Warren.

Reclamo al gobernador

La portavoz de los padres de niños con diversidad funcional hizo un llamamiento al gobernador Ricardo Rosselló sobre la situación.

“Insistimos en reclamar al gobernador que ponga la acción en la palabra que ha empeñado y que, definitivamente, dé la instrucción al Departamento de Justicia para que no insista y se dé el levantamiento de cualquier acción de paralización”, reclamó. Solicitó, además, que “atienda con sensibilidad esta situación y que se detenga esta paralización”.