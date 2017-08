Madre lactante denuncia violación de derechos en oficina de gobierno

Una madre lactante denunció hoy en el programa de Los Diarios de la Teta con la periodista Milly Méndez, el mal trato que recibió en una oficina de gobierno a la hora de lactar a su hija.

Sarymar Rosario alegó que una empleada al momento de verle que iba a dar de comer a su bebé la envió a un cuarto de lactancia, el cual se encontraba en condiciones desfavorables.

La joven madre sostuvo que la empleada del CESCO de Fajardo le grita que había un cuarto de lactancia donde debía darle su pecho y le señala, sin embargo nunca le explicó dónde estaba localizado.

Rosario, quien dijo que acostumbra a cubrirse el pecho cuando lacta su hija, para evitar situaciones incómodas en público, confesó que lo que le molestó “fue el tono, ella lo hizo como si lo que yo iba a hacer fuera mano” y manifestó que dicha actitud le dejó “petrificada”, sin embargo se puso de pie y se dirigió obedientemente hacia el cuarto de lactancia.

Según menciona la madre de Valentina las condiciones de aquel cuarto de lactancia eran deplorables. “El cuarto era incómodo, el coche no cabía, yo hice malabares para entrar el coche al cuarto, cuando entré al cuarto, tras de que estaba en condiciones horribles, era un cuarto pequeño, no había lavamanos, no había liquido desinfectante para manos, había una nevera pero no sé si funcionaba. La silla no era la adecuada, era alta, el cuarto no tenía aire acondicionado. Fue una experiencia bien irritable”.

Y que además de esto al cuarto le faltaba “un pedazo al plafón, tenían una pared, como un pedazo de madera, un tablón, porque aparentemente están en remodelación”.

La fémina relató que la niña nunca se pegó a su pecho y que “salió peor de como entró, estaba llorando de una manera increíble”.

“Lo más que me molesta es que cuando voy al cuarto en donde voy a hacer la gestión, que pregunto el nombre de ella, ella va al cuarto y me dice que la disculpe que ella no conocía las condiciones del cuarto”.

De acuerdo con la madre lactante, esta le dijo a la empleada que haría una denuncia por dicha situación.

A lo que esta reaccionó que no tenía conocimiento (de las leyes sobre lactancia).

“Esto no le puede pasar a más nadie”, sentenció la mujer.

Asimismo sostuvo que en efecto luego del incidente llamó para coordinar una cita en la oficina de la Procuradora de la Mujer, pero que aún no le han llamado para poder hacer dicha querella.