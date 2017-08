González: Si prueban alegaciones contra Torres, tiene que renunciar

A tan solo horas de cumplirse el plazo que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para que se entregue el informe sobre el supuesto caso de hostigamiento sexual que implica al representante José “Pichy” Torres Zamora, la comisionada residente Jenniffer González Colón dio su opinión sobre el futuro del vicepresidente cameral.

“Yo espero que las imputaciones no sean ciertas, pero de ser ciertas debería renunciar al cargo. Porque la Cámara no debe cargar con un lastre de acciones como esta de ningún legislador. Yo he condenado cualquier tipo de discriminación contra la mujer y lo hice con los que son míos y los que no eran míos”, dijo la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista a preguntas de la prensa.

Méndez Núñez mencionó que se supone que en el dia de hoy reciba el informe encomendado sobre el supuesto incidente.

“Yo no puedo decir nada hasta que yo lo lea y entonces lo podamos discutir públicamente. Pero si también he dicho que el día que reciba el informe lo voy a referir a la Comisión federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo”, expresó Méndez Núñez.

Supuestamente, tanto el representante Torres Zamora como un empleado de su oficina, le hicieron acercamientos a una mujer que solicitó empleo. Según el alegato, inclusive el representante se personó hasta la residencia de la mujer querellante.

Una vez se dio a conocer del supuesto incidente, se activó el protocolo de la Cámara de Representantes y posteriormente el presidente cameral removió de sus funciones como vicepresidente a Torres Zamora.