Rosselló firma proyectos de ley aprobados en Sesión Extraordinaria

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el miércoles, que firmó cuatro de los cinco proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa en la Sesión Extraordinaria que culminó el pasado 10 de agosto.

“Mi agradecimiento a la Asamblea Legislativa que ha actuado con la premura que requiere los tiempos. Esta primera Sesión Extraordinaria aseguró que los retirados reciban sus pensiones y que cumplamos con el Plan Fiscal para poder seguir dando los servicios gubernamentales al Pueblo”, expresó Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

El primer ejecutivo informó que el proyecto de ley sobre la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento todavía no ha llegado a La Fortaleza para su evaluación.

El gobernador firmó el Proyecto del Senado 603 que crea la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos.

El primer ejecutivo explicó que esta ley crea el marco legal para que el Gobierno pueda garantizar los pagos a nuestros pensionados mediante el sistema de pay as you go.

“Dejar las cosas como estaban hubiera resultado que tan pronto como en septiembre nuestros retirados no recibirían el pago de su pensión por la cual trabajaron durante décadas en el servicio público”, recordó el gobernador Rosselló Nevares.

Con esta medida, dijo, el Fondo General asumirá la responsabilidad de cumplir con los pensionados y destinará 2,000 millones de dólares este año para que los retirados sigan recibiendo sus pensiones mensualmente.

El primer ejecutivo explicó que esta ley protege el 100 por ciento de los beneficios que tienen los servidores públicos y crea un Plan de Aportaciones Definidas, similar a un 401k, que garantiza las aportaciones de los servidores públicos.

“En el pasado, a los servidores públicos se les retenía un porciento de su salario y pasaba a un fideicomiso que se utilizaba para costear los gastos e ineficiencias administrativas del Gobierno. Esa práctica irresponsable se acabó con nuestra Administración”, sentenció Rosselló Nevares.

Asimismo, el gobernador añadió que “con la firma de esta ley las aportaciones de los empleados son de y para los empleados y no para subsidiar la burocracia gubernamental. Ahora, cada empleado tendrá una cuenta segura de sus aportaciones para el retiro”.

“Tengo que agradecer la labor del senador Miguel Romero y la representante Lourdes Ramos quienes trabajaron este proyecto con un gran sentido de urgencia y responsabilidad”, sostuvo el mandatario. “A ellos, y a todos los legisladores que votaron a favor de esta medida, mis respetos y agradecimiento por ser parte del equipo que logró efectivamente salvarle las pensiones a nuestros retirados y empleados públicos”, agregó.

Otra de las medidas firmada fue el Proyecto de la Cámara 1142 —de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez— que aumenta de 2,500 a 3,000 dólares, los impuestos a las máquinas de entretenimiento para adultos para sumar cerca de 60 millones de dólares al fisco para cumplir con el Plan Fiscal.

Expuso que en el pasado, lagunas legales permitían que algunas máquinas de entrenamiento para adultos pagaran por sus licencias solo 100 dólares en lugar de lo que era la intención legislativa original.

Además, la medida dispone que las máquinas de juegos de niños y otras como los billares paguen 300 dólares por sus licencias.

“Los retos fiscales de Puerto Rico son abismales y los hemos enfrentado con sensibilidad. Medidas como el Proyecto de la Cámara 1122 persiguen no afectar a los más vulnerables a la hora de buscar ingresos adicionales para el fisco como hicimos con el impuesto al tabaco”, explicó el gobernador.

También el primer ejecutivo firmó el Proyecto de la Cámara 1162 que realiza enmiendas técnicas a la Ley 30 de 2017 que crea la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, para incorporar los resultados del plebiscito de junio de 2017.

Igualmente se dispone que los miembros de la Comisión no recibirán remuneración alguna por sus servicios.

El primer ejecutivo recordó que “esta recomendación de enmienda la recibimos de la súper estrella del béisbol Iván Rodríguez para que los gastos de los miembros de la Comisión no se sufraguen con fondos públicos ante la situación fiscal que atraviesa el Gobierno”.

Por último, el gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 1122, que enmienda la Ley del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, para realizarle enmiendas técnicas. Este proyecto fue devuelto a la Asamblea Legislativa y fue enmendado para darle más autonomía al Fideicomiso.

El mandatario explicó que “luego de una amplia conversación con los miembros de la Junta del Fideicomiso y de su ejecutiva Lucy Crespo, hoy cumplimos con nuestra promesa de dotar al Fideicomiso de una estructura que le responda más a la Academia y al sector privado para promover el desarrollo económico”.

Asimismo, Rosselló Nevares comentó que “hemos reducido drásticamente la participación del sector gubernamental en los trabajos del Fideicomiso para darle mayor autonomía y campo de acción en beneficio de Puerto Rico”.

Con esta ley el Fideicomiso ahora contará con dos funcionarios del Gobierno en lugar de cinco.

De igual forma, los sucesores de la Junta serán nombrados por los integrantes del propio Fideicomiso y no por el Gobierno para asegurar más independencia y pericia.

“El Pueblo puede estar seguro que mi Administración y nuestra Asamblea Legislativa van a seguir trabajando todas las medidas necesarias para encaminar a Puerto Rico en la ruta del desarrollo económico y garantizar una mejor calidad de vida. La labor del liderato legislativo en esta Sesión Extraordinaria aseguró la aprobación de todas las medidas que enviamos y la confirmación de todos mis nombramientos”, expresó Rosselló Nevares.

“La Sesión Ordinaria será igual de productiva y se enfocará en seguir haciendo a Puerto Rico más competitivo con medidas como la Reforma Contributiva, que le hará justicia a la clase media e incentivará el trabajo y el desarrollo económico”, concluyó el primer mandatario.