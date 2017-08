Jorge Santini desmiente arresto

El exalcalde de San Juan, Jorge Santini, desmintió hoy, miércoles que fue arrestado por la Policía y confirmó que fue multado por lanzar una servilleta que no encestó en un zafacón.

“Anoche la Policía de Puerto Rico se acerca a mi vehículo, mientras depositaba una basura en un zafacón, y una servilleta quedara fuera del mismo. Durante la intervención, una mujer policía me dice que entiende que debe hacerme la prueba del alcohol, a la cual a accedí responsablemente, resultando estar por debajo del límite, como requiere la ley”, informó el exalcalde a través de declaraciones escritas.

El exejecutivo municipal de San Juan fue multado por el dicho hecho.

Asimismo, Santini sostuvo que la experiencia sirve para ver cómo la Policía cumple con su función. “Me sometí al proceso sin negarme, y terminé con una multa por la servilleta que no entró en el zafacón. Yo sabía lo que había comido y bebido, y por eso, en todo momento, me sentí tranquilo. Este ejemplo debe servir para que el pueblo confíe en las autoridades, y en aquellos que, al no tener nada que temer, se someten a los procesos”.