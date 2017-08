Destacan la labor de las organizaciones estudiantiles de UPR Bayamón

Como parte de la gestión académica que distingue a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPR Bayamón) varias de sus organizaciones estudiantiles fueron reconocidas a nivel nacional e internacional. Esto es parte de la cosecha de éxitos que el recinto obtuvo durante el año académico 2017.

Entre las organizaciones estudiantiles que fueron destacadas durante este año se encuentra la Society for Human Resource Management, la cual obtuvo el premio Superior Merit Award a nivel de todos los Estados Unidos. Por su parte, la American Chemical Society fue oficialmente registrada a nivel nacional. Esto, representa una oportunidad para que sus integrantes reciban ayudas económicas para su desarrollo académico y profesional. También la American Marketing Association participó de la Convención Anual celebrada en New Orleans, y obtuvo el Tercer lugar por su exhibidor, Best Educational Value Exhibit. Además, recibieron el Chapter Exhibit: Student Choice Award.

“Nos enorgullece la forma en que nuestros estudiantes se destacan constantemente en diversos ámbitos a través de las Asociaciones Estudiantiles. Lo citado es apenas una muestra de todo lo que ocurre a través del año para muchas de nuestras Asociaciones. Estas organizaciones definitivamente son importantes para el desarrollo integral de nuestros jóvenes dentro de la vida universitaria”, expresó Miguel Vélez Rubio, rector interino del recinto universitario de Bayamón.

Por otro lado, la Asociación de Gerencia de Materiales obtuvo el título Capítulo de Plata 2016-17. Se suma a estos logros la Asociación de estudiantes Enactus, quienes se destacaron internacionalmente al obtener la Copa Mundial Enactus en Londres, donde se enfrentaron a 40 países.

“En las diversas asociaciones estudiantiles de nuestro recinto contamos con la participación de líderes comprometidos dispuestos a servir a la comunidad. A través de las diferentes actividades en las que se involucran, desarrollan destrezas esenciales para su incursión al mundo laboral”, destacó Lenis Torres Berríos, decana Interina de Asuntos Estudiantiles de UPR-Bayamón.

La Asociación de Estudiantes de Contabilidad se distinguió al obtener tres (3) premios durante este año académico. Estos fueron, el primer lugar en la competencia de Talent Show, el segundo lugar en el Accounting Bowl y el tercer lugar como Asociación Estudiantil de Contabilidad de excelencia a nivel isla.

“Vivo más que orgullosa de la labor realizada por todas las organizaciones estudiantiles del territorio vaquero. En nuestra oficina somos instrumento para desarrollar y fomentar las cualidades de liderazgo de cada uno de nuestros líderes estudiantiles y somos testigos del compromiso y empeño que realizan en cada una de sus actividades. Los premios recibidos son la satisfacción del deber cumplido y la recompensa por todo el trabajo realizado. A ellos nada los detiene. Definitivamente hay esperanza”, expuso Lourdes Tañón Díaz, directora de la Oficina de Organizaciones Estudiantiles.

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón cuenta con 32 organizaciones estudiantiles que han recibido premios y distinciones por su desempeño sobresaliente.