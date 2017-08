Calientan motores contra reducción de jornada laboral

A menos de dos semanas de la fecha que estableció la Junta de Control Fiscal para efectuar la reducción de jornada a los empleados, un grupo de organizaciones se prepara para realizar diversas actividades en ofensiva a ese recorte de salario.

El portavoz del Movimiento Sindical, Luis Pedraza Leduc, llamó la atención sobre “la necesidad de expresar un rechazo a la Ley PROMESA y las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal”.

“Sobre el tema de la reducción de jornada, la posición del Gobierno es una de discutir si ellos lograron unos ahorros con la Junta, pero no hay una defensa del salario de los trabajadores”, dijo a Metro el líder sindical, quien ayer anunció dos actividades de protestas.

El grupo realizará varias tertulias, charlas y obras, pero las dos actividades principales serán una manifestación este viernes a las 4:00 p. m. frente al edificio de la Junta, así como otra el 30 de agosto en la zona bancaria, en la que desde diferentes puntos del área metropolitana marcharán hacia la Milla de Oro.

Estos eventos se harán con el propósito de repudiar y emplazar al Gobierno y a la Junta a que no se aplique la reducción de jornada solicitada para el próximo 1 de septiembre.

Aunque el gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que no aceptará la reducción de jornada, Pedraza Leduc criticó que el mandatario “plantea de momento una objeción a que se reduzca la jornada, pero es porque él alega que se lograron unos ahorros y no necesariamente porque él entienda que no se deben traer medidas de austeridad”.

Además, aseguró que se manifestarán para repudiar las demás medidas de austeridad implementadas, entre ellas la reducción de días de vacaciones, enfermedad y la prohibición de la liquidación de balances al momento del retiro.