Estudiantes de UPR Humacao llegan a Carolina del Sur para ver eclipse total

“Ese fenómeno natural se convirtió en algo que no me esperaba, fue una experiencia única. El clima cambió completamente, al igual que la temperatura”, con estas palabras, el estudiante Andy López, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), describió la experiencia de presenciar el eclipse desde Carolina del Sur.

Cortesía del Observatorio Astronómico de UPR Humacao.

En dicho estado el evento astronómico disfrutarse de manera total, contrario a Puerto Rico, donde fue observable solo en un 80 %.

López fue parte de un grupo de diez alumnos universitarios y un joven de escuela superior, quienes viajaron junto a la profesora Desireé Cotto Figueroa, directora del Observatorio Astronómico de la institución oriental.

Cortesía del Observatorio Astronómico de UPR Humacao.

Para complementar la experiencia académica, los estudiantes participaron del programa NASA Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE).

. Como parte de esta iniciativa, explicó López, midieron la temperatura y las nubes durante el eclipse.

“El flujo solar está relacionado con la formación de las nubes y el cambio climático. Este fenómeno tiene efectos directos en la Tierra”, explicó el alumno de física.

Por su parte, la profesora Cotto Figueroa sostuvo que “es significativo, especialmente para ellos, porque es un fenómeno natural raro que no sucederá en Puerto Rico en cientos de años”.

Los estudiantes, añadió la profesora, también tomaron fotos y vídeos del evento natural.

Según explicó la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, el eclipse solar total es el fenómeno atmosférico que se produce cuando la luna oculta el sol y se despliega detrás de dicho satélite. En la isla se observará de forma parcial, ya que un 80 % a 90 % del sol estará cubierto por la luna entre 2:11 p. m. y 4:46 p. m., y la máxima oscuridad será a las 3:34 p. m.

En Estados Unidos el eclipse creó una franja de oscuridad de unas 70 millas de distancia, desde el estado de Oregon hasta Carolina del Sur.

Su pico de oscuridad, informó Cotto Figueroa, duró unos dos minutos.