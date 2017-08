Legislatura de Vega Alta cuelga a comisionada policial

La Legislatura Municipal de Vega Alta colgó el jueves en la noche a la nominada para el puesto de Comisionada de la Policía Municipal por no tener los requisitos y la preparación necesaria para ocupar el puesto.

Juana Yamira Figueroa Acosta fue nombrada interinamente para la posición el pasado 2 de mayo por el alcalde del municipio, Oscar ‘Can’ Santiago Martínez, pero no había sido considerada porque se le dio tiempo para entregar el documento de rango o certificación especial, uno de los elementos importantes para su puesto. Figueroa Acosta, quien por espacio de 18 años sirvió como policía estatal, empero sí cumplía con el requisito de tener un bachiller otorgado por un colegio o una universidad certificada y acreditada.

Según el presidente de la asamblea municipal, Carlos Malavé Irizarry, a Figueroa Acosta se le dio la oportunidad, hasta esa noche y por medio de la misma administración municipal, para que presentara el documento. Al no hacerlo, la Comisión de Gobierno Interno y Nombramientos se vio en la obligación de no confirmarla, quedando sin cabeza la Policía Municipal de Vega Alta.

“Lo más triste del caso es que, en la noche de hoy, el municipio de Vega Alta la ha dejado, prácticamente, sola aquí… ¡La dejaron sola!… Nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo con los procedimientos y con la ley”, manifestó Malavé Irizarry, aludiendo al hecho de que ni Santiago Martínez ni tampoco la cabeza del Departamento de Recursos Humanos se personaron a la asamblea.

Antes de que la asamblea municipal votara en contra de su confirmación, la hasta entonces nominada se reunió con la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y estos le pidieron que retirara su nombramiento.

Figueroa Acosta estuvo devengando $2,901 dólares mensuales hasta que la colgaron el jueves.

“¿Usted ha tomado algún curso o certificación especial?”, preguntó Malavé Irizarry, a lo que la nominada respondió que no. “Lamentablemente, usted no cuenta con el requisito del curso de oficiales de la Policía o Militar que le permitiría dirigir el cuerpo de la Policía Municipal”, explicó el presidente municipal.

“Este es, sin duda alguna, un momento muy difícil para la legislatura municipal de Vega Alta… Los jefes y las personas que tuvieron la oportunidad de entrevistarla no se presentaron aquí la noche de hoy [jueves]… No respondieron al llamado de la legislatura para evitar así este momento tan difícil para usted, para su familia y para nosotros… Este nombramiento no se recomienda favorablemente”, terminó señalando el líder municipal.