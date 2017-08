Emiten aviso de inundaciones por paso de tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) avisó a varios municipios sobre posibles inundaciones debido al paso de tronadas y vaguadas al rededor de la isla.

La lluvia producto de una baja presión en la zona está, al momento, afectando municipios del área oeste e interior de la isla. Igualmente, hay lluvias fuertes, ráfagas y rayos afectando el sureste.

El NWS emitió los siguientes avisos:

Hasta las 5:45pm: Arroyo, Yabucoa, Maunabo, Naguabo, San Lorenzo y Patillas

Hasta las 4:45pm: Las Marías, Mayagüez y Hormigueros

Hasta las 4:30pm: Lares, Morovis, San Sebastián, Barranquitas, Jayuya, Ciales, Orocovis, Corozal, Utuado y Toa Alta

Hasta las 4:30pm: Guayama, Caguas, Cayey y Cidra

Hasta las 4:00pm: Añasco, Rincón, Isabela, Aguada, Moca y Aguadilla

Hasta las 3:15pm: Guaynabo, Bayamón y Cataño

Area of thunderstorms SE of PR with heavy rain, gusts & lightning.

Área de tronadas al SE de PR con lluvias fuertes, ráfagas y rayos.#prwx pic.twitter.com/msH0q8oYEY

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 20, 2017