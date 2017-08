23 muertos al descarrillarse tren en India

Un tren se descarriló el sábado en el norte de India, dejando 23 muertos y por lo menos 81 heridos, informaron las autoridades.

Seis de los vagones se salieron de las vías. Dos de ellos quedaron doblados y cuatro volcaron, dijo Arvind Kumar, funcionario del estado de Uttar Pradesh, donde ocurrió el accidente.

El suceso tuvo lugar en el poblado de Khatauli, dijo Neeraj Sharma, portavoz del sistema ferroviario. No se sabe por ahora la causa del descarrilamiento, dijo Sharma.

#Muzaffarnagar Utkal Express train derailment UPDATE: More than 100 injured, relief and rescue operations on pic.twitter.com/zpHFg49Wah — India TV (@indiatvnews) August 19, 2017

Policías y voluntarios sacaban a los sobrevivientes de los vagones volcados del tren Kalinga-Utkal Express, que recorre la ruta entre Haridwar, una ciudad sagrada para los hindúes, y el poblado de Puri, en el estado oriental de Orissa.

Los heridos fueron llevados a un hospital local donde según los médicos su condición es estable.

#WATCH: Visuals from the train derailment site in Muzaffarnagar's Khatauli; 6 coaches have derailed. More details awaited #UttarPradesh pic.twitter.com/AiNdfKV7oS — ANI UP (@ANINewsUP) August 19, 2017