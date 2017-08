Se registra temblor en la Isla

Un fuerte movimiento de tierra se sintió a eso de las 4:13 de la tarde de hoy viernes en gran parte de la isla.

Según la Red Sísmica de Puerto Rico, fue de 4.90 magnitud, con una intensidad máxima de III en San Juan.

Su latitud fue de 18.886 y la longitud: -66.338 con una profundidad de 33 km con una ubicación de 49.25 Km al norte de Dorado.

Se indicó que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

4:13 PM AST…A preliminary magnitude of 4.9 estimated earthquake has occurred about 24 miles north of PR. No Tsunami threat. #prwx #usviwx

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 18, 2017