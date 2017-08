Planes médicos no podrán renovar contratos de forma automática

El representante José “Che” Pérez Cordero presentó el miércoles, un proyecto de ley para disponer que las aseguradoras no puedan renovar una cubierta médica a un asegurado y dependientes de forma automática.

“Han sido señaladas varias instancias en que los planes médicos, amparados en advertencias o comunicaciones, realizan renovaciones automáticas a las cubiertas de planes médicos. Esto provoca que se continúe debitando pagos a los asegurados o que realicen cualquier otra acción administrativa, en contravención de la voluntad o el interés de dicho asegurado. Por tanto, todas las acciones que realicen las aseguradoras tienen que contar con el aval expreso de los asegurados”, puntualizó el representante en declaraciones escritas.

Explicó que la medida 1178 busca enmendar el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico para establecer que cualquier renovación que se haga a cubiertas de planes médicos individuales, requieran el consentimiento expreso del asegurado; y para otros fines relacionados.

Mencionó que el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico fue adoptado al amparo de la Ley 194 del 2011. Esta ley establece que se renovará el plan médico individual al asegurado o dependiente, a opción del asegurado, y en conformidad con la legislación y reglamentación federal aplicable, excepto en una serie de casos expresamente establecidos.

“Sin embargo, de un análisis de la referida ley, nada se dispone de manera expresa que el asegurado tenga que prestar un consentimiento específico para autorizar a la aseguradora a realizar una renovación automática de su contrato, con todas las repercusiones legales y administrativas que esto pueda conllevar”, indicó el licenciado Pérez Cordero.

“Ellos incluyen unas cláusulas en letras pequeñas que de no recibir comunicación del asegurado, el contrato se renueva automáticamente. Por eso estamos proponiendo que se establezca que después del primer año de vigencia del contrato y para poder renovar la cubierta, la aseguradora realice el proceso directamente con el afiliado. Esto para evitar que si por alguna razón el asegurado no recibió, o no contestó alguna comunicación a tiempo, se le renueve el contrato sin su consentimiento expreso”, concluyó el legislador.