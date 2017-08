Larry Seilhamer le contesta a Conny Varela

El vicepresidente del Senado y presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas (APP), Larry Seilhamer Rodríguez, respondió las declaraciones del legislador del Partido Popular Democrático (PPD), José “Conny” Varela sobre que el tren de cercanía de Caguas no está cancelado y que no se han analizado todos los elementos para el proyecto.

El senador le aclaró que fue la propia administración pasada del PPD la que detuvo el proyecto por la necesidad de fondos y la crisis fiscal que atraviesa la Isla. “Así consta en una carta que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) envió al Municipio de Caguas, al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras con fecha del 13 de septiembre de 2016. Le aclaro al representante que fue su propia administración la que decidió no continuar con el proyecto luego de que habían gastado $6.4 millones en estudios técnicos y económicos a pesar que desde el principio advinieron en conocimiento de que el proyecto no era económicamente viable. La AAPP en el 2016 intentó cobrar al Municipio y a las dos agencias dichos gastos cuando detuvieron el proyecto por la crisis fiscal”, sostuvo Seilhamer Rodríguez.

El senador le aclaró al representante que “no se trata de un capricho, ni como el legislador mencionó un acto por motivaciones político partidistas o regionalistas que se canceló el tren.

Seilhamer no fue el que canceló el proyecto. El tren está cancelado porque requería como mínimo $400 millones para funcionar y necesitaba un subsidio del gobierno de $20 millones anuales por los primeros diez años. Debido a la crisis económica decidieron, desde su administración en el pasado cuatrienio, no continuar con el mismo. Aparentemente el representante Varela desde los sucesos en las primarias de Caguas no sostiene comunicación con el alcalde William Miranda Torres”.