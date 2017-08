Vandalizan el emblemático Monumento a Lincoln en Washington

El emblemático Monumento a Lincoln, en Washington, ha sido vandalizado con un grafiti de pintura roja, informó hoy el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El grafiti fue localizado hoy alrededor de las 04:30 horas (ET) en una columna del popular edificio con forma de templo griego de estilo dórico y, aunque no resultaba fácil leerlo, parecía decir “Que se joda la ley”, precisó el NPS en un comunicado.

Los operarios han procedido a limpiar la mancha con un “decapante de pintura arquitectónico de gel suave que resulta seguro para el uso sobre piedra histórica”, agregó el NPS.

No es la primera vez que este año aparece una pintada en algún monumento del National Mall, la gran explanada de los museos en el centro de la capital estadounidense.

JUST IN: Lincoln Memorial defaced with graffiti reading “F*ck Law,” officials say – WTTG pic.twitter.com/nG5uIZyp7t

— Breaking911 (@Breaking911) August 15, 2017