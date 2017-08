En franca mejoría niña sobreviviente de accidente en Dorado

La única sobreviviente de la tragedia que enluteció al municipio de Dorado y gran parte del país se encuentra en plena recuperación, informó hoy a Metro el recién electo alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.

“Del hospital me han informado que la nena ha mejorado mucho, ya está en cuarto y ya reconoce a las personas que han ido a visitarla”, dijo Pérez, quien espera volver a verla en el día de mañana.

Pérez, quien por lo pronto organiza una actividad pro-recaudación de fondos para la niña de 12 años, identificada como Yaymilis Mojica Rivera, agregó que “su recuperación se está dando muy bien”.

La niña perdió a su familia, madre, padrastro y tres hermanas, en la noche del viernes 4 de agosto, cuando una Range Rover, cuyo conductor había sido baleado mortalmente, los impactó de frente.

Perez, quien era tío del padrastro de la menor, aseguró que la Policía no le ha brindado ningún detalle sobre la pesquisa”.

“Ellos (la Policía) no se han comunicado conmigo, no me han dado ninguna información sobre la investigación”, declaró Pérez.

La pesquisa de este trágico suceso es guardada con extremo recelo por las autoridades, al punto que solo la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández de Frayle, y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, son las únicas personas que brindan información sobre el caso.

Los jefes de los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CIC) que acostumbran a brindar detalles sobre las investigaciones de este tipo de sucesos, se les tiene “totalmente prohibido hablar del caso”, supo este diario.

Metro intentó comunicarse con el portavoz de la prensa de la Policía, Axel Valencia, pero las llamadas no fueron devueltas.

Al momento, las autoridades no tienen a los sospechosos que dispararon contra Jaime Ferrer Rivera, el conductor de la guagua que invadió el carril contrario en el que se movilizaba la familia.

Ferrer Rivera recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte mientras conducía. Iba acompañado de Reinaldo Vargas Sánchez, de 58 años, quien resultó herido de bala en el hombro izquierdo. Este ya fue entrevistado por las autoridades, mientras recibía atención médica.