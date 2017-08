Disponibles los documentos públicos de JCA para Denis Márquez

La directora ejecutiva de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), licenciada Tania Vázquez Rivera, extendió el lunes, una invitación al representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, para que visite la agencia, revise los documentos públicos relacionados al manejo y disposición de los residuos de combustión de carbón, y saque copia de aquellos que estime necesarios.

Según explicó Vázquez en una misiva enviada al legislador, “las cartas en las que nos solicita una serie de documentos e información relacionada con la empresa Peñuelas Valley Landfill, sus permisos en inspecciones… no fueron entregadas en el área de las oficinas de la Directora Ejecutiva, sino que fueron entregadas en el área de radicaciones de permisos de la JCA, razón por la que no se había emitido respuesta alguna.”

Sin embargo, al amparo del Artículo 1170 del Código Civil de Puerto Rico, que señala que son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado competente, con las solemnidades requeridas por la ley, y el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone que todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico… Vázquez Rivera extendió la mencionada invitación al Sr. Márquez Lebrón.

“Conforme el estado de derecho vigente, le invitamos a que se comunique con la Sra. María Quiñones Cruz, Jefa de Control de Documentos,… para concertar una cita y poner a su disposición los expedientes de la JCA que desee examinar,” concluye la comunicación enviada por la funcionaria.

Por otra parte, Vázquez Rivera recordó que han sido múltiples las ocasiones en que la Junta de Calidad Ambiental ha respondido a los requerimientos, tanto del Senado como la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por lo que gran parte de la información requerida por el Sr. Márquez Lebrón también está disponible en ambos Cuerpos Legislativos.

“Es importante destacar que el pasado 23 de enero de 2017, el senador Nelson Cruz remitió a la atención de la JCA un documento titulado Querella Ambiental No obstante, dicho documento no establece ningún hecho constitutivo de violación a ley o reglamento alguno. De hecho, el único remedio solicitado por el Sr. Cruz era que creara un reglamento que prohibiera el uso de cenizas porque, según su interpretación, las mismas son tóxicas. Por tanto, conforme a su contenido y súplica, no se puede considerar como una querella ambiental.”

A pesar de esto, el 21 de marzo de 2017 se le hizo entrega, por medio de mensajero, de la contestación a la misma, con una explicación amplia sobre las evaluaciones que está haciendo la JCA sobre los reglamentos, incluyendo el de Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, que es el que aplica al manejo de los residuos de combustión de carbón.

La JCA también compareció ante la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado, el 27 de abril de 2017, donde depuso ampliamente sobre los proyectos 81, 123 y 128, los cuales establecían distintas medidas para prohibir el uso de las cenizas de carbón. El 10 de mayo se suministró información adicional, solicitada por medio de la Petición de Información SEN-2017-0043, presentada por el Honorable Larry Seilhamer Rodríguez.

Ese mismo día se presentó también un memorial en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 52, que tenía el propósito de encomendarle al secretario del Departamento de Salud, en conjunto con la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, la realización de un estudio dirigido a determinar si el ambiente alrededor de la planta de la Applied Energy Systems (AES), sita en el Municipio de Guayama, y la del vertedero que ubica en Peñuelas y donde eran recibidas las cenizas de carbón generadas por la primera, están contaminados con metales pesados o con otros tipos de sustancias nocivas para la salud y el medioambiente; establecer el término de tiempo bajo el cual se deberá llevar a cabo el estudio encomendado; y para otros fines relacionados.

El 30 de mayo de 2017 se cumplió con entregar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado información adicional, requerida durante la vista del 27 de abril de 2017, en torno a la discusión de los proyectos de Ley 81, 123 y 128. Finalmente, el pasado 6 de junio de 2017, a petición de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, se presentó otro memorial en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 52.

“La Junta de Calidad Ambiental ha cumplido con todas las peticiones que le han hecho, oficialmente, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. De igual forma, hemos cumplido a cabalidad con todas las leyes y reglamentos aplicables, tanto estatales como federales, tomando en cuenta que tanto la EPA como la legislación federal y todas las pruebas certificadas por químicos licenciados, han catalogado una y otra vez los residuos de combustión de carbón como no peligrosos,” finalizó diciendo Vázquez Rivera.