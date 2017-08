Así fue la lujosa boda de la hija de uno de los sultanes más poderosos de Malasia

Very humble, Prettiest, polite, simple and natural beauty 😍😘 Love the natural makeup like the clean and simple look ❤ … Alhamdulillah & setinggi2 tahniah kpd Puteri Tunggal DYMM Sultan Johor, YAM Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Binti Sultan Ibrahim & Encik Dennis Muhammad Abdullah. Semoga berkekalan & bahagia sehingga ke akhir hayat. #TunkuTunAminah #TheRoyalJohor #ProudToBeJohorean #MonRyanti #Mrevival88 August 14th 2017 @ 21 Zulkaedah 1438 Hijrah, at the Bukit Serene Palace, Johor Bahru. #Repost: @officialjohor Nice makeup: sis @saidatulnisaaminuddin

A post shared by Official🌎HARYANTI SAHUDINA LEE (@monryanti) on Aug 14, 2017 at 6:29am PDT