Vergonzosa para Rosselló la violencia racista en Virginia

Tras el enfrentamiento violento de cientos de personas en la ciudad de Charlottesville en el marco de un acto nacionalista blanco en el que participaron grupos racistas, clasistas y del Ku Klux Klan (KKK); el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló se expresó en las redes sociales para calificar la situación como vergonzosa.

“El odio, la intolerancia y el racismo no tienen cabida en nuestra sociedad. De esto no se trata nuestro país. Eventos vergonzosos en #Charlotesville”, expuso Rosselló, quien milita en el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Hatred, bigotry, and racism have no place in our society. This is not what our country is about. Shameful events in #Charlotesville

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) August 12, 2017