Ante violencia racista en Virginia, Trump llama a la unidad

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó hoy “todo lo que representa el odio” y llamó a la “unidad” de todos los estadounidenses, tras los enfrentamientos violentos en la marcha supremacista blanca de Charlottesville (Virginia).

“Debemos estar TODOS unidos y condenar todo lo que representa el odio”, dijo Trump en un mensaje en Twitter, su red social favorita.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017