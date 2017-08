Reconocen a Jenniffer González como una de las republicanas más influyentes

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, fue reconocida por el medio noticioso nacional Newsmax como una de las republicanas más influyentes de la nación.

Newsmax publicó la lista de las 100 mujeres, entre las que se encuentran congresistas, miembros del gabinete, empresarias y gobernadoras, entre otras. El medio explicó que las mujeres seleccionadas “han sido pioneras por iniciativa propia, cada una reflejando sus principios en su distinto ámbito público”.

Sobre González Colón el medio apuntó que “es una veterana en la política de Puerto Rico, presidenta del Partido Republicano de la isla, expresidenta de la Cámara de Representantes. Entró a los 25 años a la política, es la persona más joven y la primera mujer en ser electa comisionada residente de Puerto Rico, única representante de la isla en el Congreso”.

La lista incluye nombres del calibre de Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado; la exCEO de Hewlett-Packard y excandidata a la presidencia de los Estados Unidos, Carly Fiorina; la exgobernadora de Carolina del Sur y actual embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.

Además de Kellyanne Conway, directora de la campaña de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y actual consejera del presidente; Susana Martínez, primera mujer hispana en ser la primera ejecutiva de cualquier estado al servir como gobernadora Nuevo México y quien está actualmente en su segundo término.

Otras miembros del gabinete que llegaron a la lista son la secretaria de Transportación, Elaine Chao y la administradora de Pequeños Negocios, Linda McMahon.

También se encuentran la senadora por el estado de Maine, Susan Collins, la senadora por Alaska Lisa Murkowski, quienes cobraron notoriedad estos días por ser los votos decisivos junto al del senador John McCain en contra de la reforma de Salud que bajó al pleno del Senado federal.

En el lado de la Cámara de Representantes federal, acompañan a González Colón en la lista Cathy McMorris, presidenta de la Conferencia Republicana, e Ileana Ros-Lehtinen, congresista por Florida y primera hispana en el Congreso.

Esta no es la primera vez que un medio nacional reconoce a González Colón como una voz importante en la capital federal, con sólo siete meses de estar en el Congreso. El periódico The Hill reconoció en junio a González Colón como una de las líderes latinas ascendentes en la Capital federal en su lista The Hill’s Latina Leaders to Watch.