Keleher admite no logró maestros transitorios soliciten trabajo bajo Team Teaching

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, reveló el viernes, que no se alcanzó la meta de establecer el “Team Teaching” pues los maestros transitorios no lo solicitaron.

“Las peticiones para “Team Teaching” no lograron a lo que esperábamos”, dijo Keleher a preguntas de la prensa.

La secretaria del DE admitió que la Oficina de Gerencia y presupuesto (OGP, aprobó una cantidad de maestros que podrían ser contratados bajo ese programa, pero, no lo solicitaron.

“Yo estaba dispuesta a lograr que los maestros transitorios que no tuvieron trabajo el año pasado y quedó sin trabajo, y la cantidad que solicitaron para “Team Teaching” no logró el número que se supone hubiese sido restando la cantidad de puestos aprobados por OGP. Y yo no sé, a lo mejor se fueron, no les interesaban y encontraron otra cosa, no lo solicitaron”, añadió.

Del mismo modo Keleher no reveló si todavía hay tiempo para solicitar el empleo.