Ecosystems certifica ante tribunal que no ha recibido Agremax en sus instalaciones de Peñuelas

La empresa del sistema de relleno sanitario Ecosystems, ubicada en Peñuelas, presentó hoy en una vista en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, una moción de desestimación en donde se reitera que no es responsable por ninguna de las alegaciones sobre haber recibido Agremax.

En una declaración jurada, el supervisor y operador de equipo pesado de la empresa, Rubén Rivera Vega, certifica que el 12 de julio, Ecosystems no recibió Agremax para ser dispuesto en su vertedero y que posterior a la fecha de aprobación de la Ley 40 de 2017 tampoco se ha dispuesto el material en las instalaciones.

Durante la vista de en la tarde de hoy la empresa, estuvo representada por la abogada Liz Marie Cruz Jiménez.

“El relleno sanitario de Ecosystems se encuentra en total cumplimiento con las leyes federales y estatales, así como la reglamentación de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés)”, dijo.

Agregó que Ecosystems “cuenta con la infraestructura, equipo y permisología necesaria para manejar este tipo de material no peligroso, no obstante, entendimos importante certificar mediante declaración jurada que Ecosystems no recibió Agremax el 12 de julio de 2017 ni a partir de la aprobación de la Ley 40”.

Las expresiones las dio luego de que el senador Nelson Cruz Santiago presentó un interdicto en el Tribunal de Ponce para que se paralice el depósito de cenizas material en Peñuelas y en la demanda afirma que esta acción viola la Ley 40 de 2017, que prohíbe la disposición del material en la Isla.