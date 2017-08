Pronto podrá pagar en efectivo su viaje de Uber

Los usuarios de Uber en Puerto Rico podrán pagar por el servicio en efectivo próximamente.

Así se desprende de un correo electrónico que la empresa envió hoy a sus socios-conductores.

“Continuando con nuestro compromiso de ofrecer una alternativa segura y eficiente a todos los puertorriqueños, próximamente, los viajes en la aplicación de Uber podrán ser pagados en efectivo”, lee la comunicación enviada por Uber.

En la misma, aparece un enlace que lleva al socio-conductor a un video donde se explica la forma en que funcionarán los viajes pagados en efectivo.

Según el video, la aplicación le indicará al conductor cuando reciba un pedido de un viaje que será pagado en efectivo. Es completa responsabilidad del conductor cobrar la tarifa al pasajero, advirtió Uber. Se precisó que la porción de la tarifa que corresponde a la empresa se tomará de la cantidad que el conductor acumule de viajes pagados con tarjetas de crédito.

En la misma aplicación de Uber para conductores, también apareció hoy un mensaje en el que se anuncia el importante cambio en la forma en que la empresa opera en la isla. El mismo establece que el método de pago estará disponible “para todo los socios-conductores de San Juan, Ponce y Mayagüez”.

El anuncio a los conductores de Uber se produce un día después que el gobernador firmara el proyecto que transfiere a la Comisión de Servicio Público toda la reglamentación de taxis y redes de transporte como Uber.

Desde que la empresa inició operaciones en Puerto Rico, la ausencia de efectivo en su operación fue uno de los factores favorecidos tanto por conductores como por pasajeros.

Mientras tanto, conductores expresaron en las redes sociales su preocupación sobre la decisión de Uber de permitir el “cash”.

“En realidad a mí no me llama la atención cobrar en efectivo. ¿Y si no tenemos el cambio exacto para devolverles? ¿Y si el viaje es más de lo que el cliente tiene? Esto podría traer problemas, expresó un socio-conductor en un grupo de facebook.

Muchos manifestaron temor de que utilizar efectivo los convierta en blanco de asaltos.

