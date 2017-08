En el limbo transportación turística

José Poupal, presidente de Puerto Rico Operadores Turísticos, Guías y Excursionistas (Protge), denunció que a escasas horas de que el gobernador Ricardo Rosselló firmara y convirtiera en ley el PC 1084, que establece la Ley de Transportación Administrativa de la Comisión de Servicio Público, la transportación turística terrestre de la isla se quedó “en el limbo”.

Esto, después de que la Compañía de Turismo detuviera todo tipo de gestión para los transportistas.

Poupal indicó que “en el mismo proyecto de ley se especificaba que los servicios no se verían afectados durante el proceso de transición de Turismo a la Comisión de Servicio Público. Sin embargo, hoy nos encontramos con un rótulo en las oficinas de Turismo en las que se especifica que no se ofrecerá ningún tipo de servicio. Nos dejaron en el limbo”.

El dirigente, quien ha asumido un rol protagónico en la lucha por defender los derechos de los transportistas turísticos ante la llegada a Puerto Rico de la red de transporte Uber, dijo que “mi gente tiene instrucciones de seguir trabajando. Esto representa para ellos una pérdida de dinero. No van a detener una unidad porque les falte algún tipo de certificación, porque no es su culpa”.

Agregó: “¿Fueron a gestionarlo para cumplir con la ley y se les negó el servicio, aun cuando se supone que no ocurriera? Pues sigan trabajando, porque ustedes cumplieron con su parte. Un inspector de la Comisión me para y me multa porque la inspección está vencida, pero Turismo dice que no se puede hacer ningún trámite. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?”.

A su entender, una vez convertido en ley el PC 1084 se da paso a que la Comisión de Servicio Público sea la que fiscalice la transportación terrestre en la isla. “Además, ahora Uber deberá cumplir con requisitos adicionales que garanticen la seguridad del turista y del pasajero, además de respetar las áreas zonificadas como turísticas”.

“Queda por ver cómo la Comisión de Servicio Público diseñará esto. Claramente aún no hay un reglamento, pero nadie se ha expresado: ni la Comisión ni Turismo, mientras los transportistas seguimos en el limbo”, concluyó.