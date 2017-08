ICF entregan cuerpo de joven a funeraria en estado de descomposición

Una madre, que llevaba esperando por el cuerpo de su hijo muerto una semana, denunció que no podrá darle el último adiós a este como lo deseaba, luego de que el Instituto de Ciencias Forense (ICF) se lo entregara en estado de descomposición.

Según informa Noticentro por Wapa, el personal de la funeraria en donde iban a exponer los restos de su único hijo, le notificó a la madre que no se podrá abrir el féretro y que el entierro debe ser inmediato.

“El embalsamador me envía las fotos y me da los detalles de que ya expedía olor. Osea si estaba en una nevera con la temperatura óptima no tenía que expedir olor”, se cuestionó la madre del joven, cuya causa de muerte aún se desconoce.

La madre del joven aseguró que el cuerpo de su hijo fue trasladado del hospital hasta el ICF en perfecto estado.

Para la funeraria, la única explicación que encuentran para el estado en que está el cuerpo, es que en el ICF no lo hayan preservado de forma adecuada ya sea porque las neveras en las que se guardan los cadáveres no estuvieran en la temperatura correcta o porque estuvieran dañadas.

Por su parte, el ICF dijo al medio que el cadáver del joven fue encontrado en horas de la madrugada y no fue hasta la tarde que llegó al ICF, sin entrar en detalles de en qué condiciones llegó este a las instalaciones, pero aseguran que cuando lo reciben ya había comenzado el proceso de estado de descomposición.

Sin embargo, la funeraria dijo que no es la primera vez que algo así les ocurren.