T-Mobile lanza oferta para población de 55 años o más

El presidente y principal oficial ejecutivo de T-Mobile John Legere presentó T-Mobile ONE™ Ilimitado 55+, dirigido a los clientes de 55 años o más.

La empresa indicó en una comunicación escrita que la oferta comenzó hoy, y que los clientes que cualifiquen pueden obtener 2 líneas de T-Mobile ONE por $60, incluyendo impuestos y cargos, al activar con Autopago. Incluye voz ilimitada, textos y data 4G LTE junto con los grandes beneficios de T-Mobile ONE, haciendo de T-Mobile ONE 55+ la mejor oferta para los modernos adultos móviles de 55 o más.

“Por años, los proveedores han sido condescendientes con la generación que inventó la movilidad. Les agradecen a estos pioneros vendiéndoles planes simplificados para “mayores” con exactamente cero data y – miren esto – ¡minutos para noches y fines de semana! ¡No es solo ridículo, sino que es insultante!” dijo Legere. “Hoy, T-Mobile, acaba con esto con T-Mobile ONE Ilimitado 55+ —¡una oferta que reconoce como los “boomers” usan sus smartphones!”

De igual forma, se indió que T-Mobile ONE incluye unos beneficios adicionales sin costo como:

Simple Global : “roaming” de texto y data ilimitados y una baja tarifa fija de llamadas en más de 140 países y destinos Móvil sin Fronteras : voz, textos y navegar en Méjico y Canadá como en tu casa Gogo a bordo: Textos ilimitado a bordo y 1 hora gratis de WIFI para smartphones en todos los aviones de vuelos domésticos equipados con Gogo DIGITS : usa tu número de T-Mobile en teléfonos, tabletas, y PC’s compatibles; y usa múltiples números en un equipo Hotspot Móvil : conecta todos tus equipos al internet con “tethering” de data incluido Sin contrato : solo tú tienes el poder de cambiar el precio que pagas Libérate : T-Mobile ayuda a pagar tus costos por cambiarte Martes de T-Mobile : deja que te agradezcan con cosas gratis cada semana solo por ser cliente

Presentan el T-Mobile REVVL



La marca también presentó el modelo REVVL que entre sus características destacan:



Pantalla HD 5.5 pulgadas

Memoria de 32GB (Expandible a 128GB)

Cámara 13 Megapixel y Cámara frontal de 5 Megapixel

Sensor de huella digital

2GB RAM

Bateria de 3,000 mAh

Android Nougat

Cambios en JUMP! On Demand



Desde mañana, los clientes de T-Mobile pueden obtener Smartpicks con JUMP! On Demand, “a un precio razonable con $0 pago inicial y menos de $10 al mes”.