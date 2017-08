Seguirá aumento en la gasolina

Al momento no se prevé una reducción en el precio de la gasolina en la isla, expuso Luis Sepúlveda, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.

El detallista expuso que los miembros de la Asociación tampoco han registrado una baja en la compra de gasolina por parte de los consumidores, aunque delinean estrategias para compensar ese potencial escenario.

“La venta se ha sostenido, pero en la medida en que el precio aumente la gente se va a aguantar. Pero hasta ahora no he recibido notificación de que la venta se haya afectado. Hay que ver que el aumento no ha sido tan drástico, va a seguir aumentando “, manifestó Sepúlveda.

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina explicó que tratan de balancear las ventas de gasolina con las de las tiendas dentro de las gasolineras. “Las que no tienen tiendas se verán bien afectadas”, precisó.

La pasada semana, el precio de la gasolina mostró un aumento de aproximadamente cuatro centavos por litro.