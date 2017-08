PETA a favor del cierre del zoológico de Mayagüez

Luego de las denuncias sobre las condiciones en las que se encuentra el zoológico de Mayagüez y los animales, cientos de activistas y organizaciones en Puerto Rico se dirigieron a la organización Peta (People for the Ethical Treatment) en busca de ayuda para trabajar el caso.

Aunque Peta no cuenta con oficinas en Puerto Rico, la organización reconoció la importancia ante el asunto y solicitó fotos y vídeos para evaluar el caso y explorar la posibilidad de enviar a su personal de “wildlife specialists“ a la isla.

Luego de que Peta recibiera la información, además de cientos de mensajes a través de su cuenta de Twitter y Facebook , hoy lunes 7 de agosto, la organización envió un mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter apoyando el cierre del zoológico.

El mensaje de Peta en sus redes sociales, tuvo una reacción inmediata por parte de la comunidad y se volvió viral en tan solo horas.

“El mundo está evolucionando y el concepto de los zoológicos se ha vuelto obsoleto. Los animales han sido trasladados a santuarios o a su hábitat natural. Es un proceso, pero se hace constantemente por organizaciones preparadas y especializadas en este tema. El zoológico lleva años en condiciones deprimentes, y ahora, mientras Puerto Rico enfrenta la crisis económica más grande, no sé qué le hace pensar al gobierno que podemos mantener un zoológico. Tenemos una oportunidad de trasladar a estos animales a santuarios donde ya han sido aceptados, hay que aprovechar la oportunidad, o de lo contrario morirán. Ya somos conocidos mundialmente por el tema de sobrepoblación y maltrato de perros y gatos, no demos otra razón para hablar de cómo tratamos los animales”, expresó Sylvia Bedrosian, presidenta de la organización Pet Friendly Puerto Rico.

A tiger & 5 lion cubs died at this #PuertoRico zoo last month. More proof that animals don't belong in captivity. https://t.co/rokQdw8fVn

— PETA (@peta) August 7, 2017