Doble filo choque entre el Gobierno y la Junta

El choque entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) por la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos podría ser un arma de doble filo en el Título III de la isla, que discute la jueza federal Laura Taylor Swain.

El analista político Carlos Pesquera expuso que hay dos controversias en el caso: probar que el Gobierno sí cuenta con el dinero para el pago de nómina y bono de Navidad de sus empleados, y que los acreedores no soliciten ese dinero para el pago de la deuda.

“Los acreedores podrían decir que evidentemente Puerto Rico ha hecho los ajustes y que deben tener para pagarles a ellos al menos los intereses de la deuda. Ahora mismo no se está pagando ni interés ni principal. Eso puede afectar el proceso judicial que se está viendo actualmente en la corte federal”, opinó Pesquera.

De igual forma, dijo que el caso gira en torno a la interpretación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). “Puerto Rico está técnicamente insolvente y ante una corte de quiebra. La pregunta es, si en ese proceso de quiebra, donde hay otros jugadores, además de la Junta y el Gobierno, se podría afectar Puerto Rico por una interpretación inapropiada de la controversia para los terceros”, sentenció.

Junta podría radicar la demanda en lugar del Gobierno

Por su parte, el abogado experto en quiebras John Mudd expuso que los bonistas podrían cuestionar que se les cortara más de 70 % del pago si el Gobierno cuenta con los fondos para pagar la nómina y el bono de Navidad.

“La Constitución dice que se paga la deuda pública, no que se paga después de pagarles a los empleados públicos. Así que todo eso va a complicar la vida y puede que salgan por lana y salga todo el mundo trasquilado”, agregó sobre el pleito.

El abogado agregó que entiende que será la JCF la que radique la demanda dentro del Título III de la isla para obligar al Gobierno a implementar el recorte de jornada.

“Esto es un problema político. El Gobierno no puede aceptar políticamente que les tumben dos días al mes a los empleados públicos, porque los empleados públicos son sagrados”, sentenció el experto, quien agregó que estima que la jueza Swain resolverá el caso rápido.

“Eso es algo bastante rápido. La jueza ha sido bastante rápida en resolver las cosas”, opinó Mudd.

Maestros llaman a paralizar el país por recorte de jornada

Ayer la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) exhortó a los distintos grupos de empleados públicos a unirse a distintas “propuestas de lucha” que ofrecieron, entre ellas “discutir la paralización del país”, esto luego de que la JCF aprobara el recorte de la jornada laboral de más de 138,000 empleados públicos.

La FMPR repudió el recorte, así como la medida que elimina el sistema de retiro de los docentes y crea un sistema pay as you go.

“Los maestros y demás empleados públicos acabamos de recibir dos golpes frontales a nuestras posibilidades de una vida digna. Nuestro sistema de retiro fue robado y desmantelado. Se habla de la inminente reducción de las pensiones de nuestros jubilados y la Junta de Control Fiscal aprobó quitarnos el 10 % de los salarios y recortar la jornada de trabajo. La clase trabajadora está bajo ataque y nos vamos a defender enérgicamente”, expuso Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.