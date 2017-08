Advierten de inundaciones en varios pueblos

El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan (NWS, en inglés) emitió varias advertencias de inundaciones para algunos pueblos de la isla por varias vaguadas y aguaceros que están pasando por la isla.

De acuerdo a un pronóstico del NWS, se esperan aguaceros dispersos y tronadas asiladas para el interior y Oeste del país, mientras para el resto de la isla aguaceros aislados son posibles.

Al momento, la mayor cantidad de lluvia está cayendo sobre el área metro de San Juan.

Estos son los avisos:

Hasta las 6:30pm: Trujillo Alto, San Juan, Gurabo, Caguas, Guaynabo y Bayamón

Hasta las 5:30pm: Jayuya, Utuado y Adjuntas

Hasta las 4:45pm: Las Marías, Añasco, Maricao y Mayagüez

Showers and isolated t-storms continuing across interior y western PR with more activity across the SJ metro. #prwx pic.twitter.com/WY5w98uQgL

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 6, 2017