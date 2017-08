Trump califica como "peligros" la relación con Rusia tras sanciones

El nuevo paquete de sanciones que firmó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Rusia, ha sido el último bloque caído sobre la ya pesada relación entre ambos países.

“Nuestra relación con Rusia está en su punto más bajo de todos los tiempos y muy peligrosa. Le pueden agradecer al Congreso, la misma gente que ni siquiera puede darnos HCare!”, escribió Trump, perceptiblemente molesto, en su cuenta de Twitter.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can’t even give us HCare!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de agosto de 2017