Leopoldo López: "Preso por querer una mejor Venezuela"

El líder opositor y preso político venezolano, Leopoldo López, grabó un video hace aproximadamente dos semanas, previniendo un nuevo arresto que se materializó en la madrugada de hoy y enviando un mensaje a los venezolanos en el que anima a no frenar la lucha por “una mejor Venezuela”.

“Si usted en este momento está viendo este video es precisamente porque eso fue lo que ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente, preso de conciencia, preso por mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela”, manifestó López en la grabación, acompañado de su esposa, Lilian Tintori, quien publicó hoy la grabación.

“Pero así está Venezuela, así está nuestro país, somos millones de venezolanos que estamos presos, y quiero decirle a todos ustedes, que esta lucha vale la pena””, añadió López.

En el video, además, la pareja anunció que Tintori está embarazada, en espera del tercer hijo de ambos.

“Aquí otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sudo una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor, la mejor noticia que yo he recibido en estos últimos tres años y medio”, anunció el líder política, mientras acariciaba la barriga de su esposa.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó hoy que dos juzgados de Caracas decidieron revocar el arresto domiciliario de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, tras comprobar que habían violado las condiciones para cumplir sus condenas en sus viviendas.

López fue trasladado a las 3:00 de la madrugada a la cárcel de Ramo Verde, confirmó Juan Carlos Gutiérrez, abogado del preso político, según reseño El Nacional. Tintori publicó el Twitter imágenes del momento en que las autoridades venezolanas lo suben arrestan.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

El líder político de derecha, arrestado inicialmente el 18 de febrero de 2014 y considerado un preso político por diversas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, había sido puesto en arresto domiciliario el 8 de julio y grabó el video el 17 de julio de 2017, casi dos semanas antes de que se materializara lo que describió como “un proyecto de aniquilación de la República”, la elección de la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo este domingo, 31 de julio.

“A cada uno de los venezolanos que están aquí o que están en cualquier parte del mundo, pero que quieren luchar por nuestro país, vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela, no dejemos de soñar, no dejemos de ser idealistas, no dejemos de ver esa Venezuela que estoy seguro todos los que me están viendo en este momento la han visualizado”, expresó López.