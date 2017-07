Proyectos de BGF y Retiro se atenderán al final de la extraordinaria

De los cinco proyectos presentados en la sesión extraordinaria iniciada hoy, los que tienen que ver con la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los Sistemas de Retiro, serán los últimos en atenderse, según indicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Durante una intervención del presidente Senatorial en la sesión, indicó que el próximo miércoles atenderán los nombramientos y “si la Comisión de Gobierno tiene algún proyecto listo lo estaremos atendiendo”.

“Los últimos que estaremos atendiendo son el de Retiro y el Banco, para en conjunto con los compañeros evaluarlo más a fondo”, explicó Rivera Schatz en su alocución.

Aseguró que ambos se atenderán “a la mayor brevedad, pero con mayor responsabilidad”.

“Si requiere tiempo adicional nos tomaremos el tiempo que haga falta para atenderlos”, aclaró sobre los proyectos 603 y 604.

El proyecto 603 persigue crear “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores Públicos”, a los fines de reformar los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y de los Maestros, establecer que el Fondo General, a través del sistema de “pay as you go” asuma los pagos que los tres Sistemas de Retiro no puedan realizer.

Mientras el 604 busca crear la “Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico” a los fines de establecer el marco legal para la reestructuración de la deuda del BGF a través del Título VI.

Más temprano Rivera Schatz indicó en expresiones tomadas por Foro Noticioso que no celebrarán vistas públicas para ninguno de los proyectos. Añadió que espera concluir lo antes posible, aunque la sesión se puede extender por 20 días.