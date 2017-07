Continúan esfuerzos por derogar Ley de Armas

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas en Puerto Rico (CODEPOLA), durante su séptimo seminario educativo tuvo como invitado al senador Nelson Cruz propulsor de la medida P.S. 439 que derogaría la ley de armas actualmente en Puerto Rico.

Durante el mismo, el senador Nelson Cruz contestó preguntas a los miembros de CODEPOLA y explicó a los asistentes los cambios que propone en el proyecto de su autoría. Las vistas para este proyecto están supuestas a comenzar durante el mes de agosto y ya hay 19 grupos interesados en deponer.

“Lo que estamos buscando con el P.S.439, es atemperarnos a los tiempos actuales y la necesidades de los individuos y comerciantes que quieren actuar responsablemente. Entendemos que la ley de Armas en Puerto Rico tiene un propósito legitimo pero a la misma vez unos gastos onerosos a las personas interesadas en ser portadores de armas y por lo tanto estamos buscando provocar esos cambios en la Ley actual”, comunicó el Senador. Dejando saber que la medida puede ser controversial para algunos sectores.

Algunos de los cambios que se propone en el P.S.439 es que los requisitos para sacar la portación de arma se reducen a 50 dólares, no tendrán que pagar el sello federativo, ni pertenecer a un polígono, no necesitaran las declaraciones juradas, no se someterán a la investigación del campo de tres meses por la policía y no tendrán que llevar tres testigos a testificar a favor de la reputación del interesado en sacar la licencia de armas.

También, durante el seminario uno de los conferenciantes fue la ex medallista olímpica venezolana, Gabby Franco, dedicada al deporte de tiro y ofreció el taller “Dinámicas Mentales del Tiro”. Donde los asistentes pudieron escuchar sobre la actitud mental, defensa personal, posición corporal, respiración correcta para pensar claramente y alineación de la mirada, entre otros temas.

Y quien tuvo a cargo el cierre del seminario con un taller practico en un polígono.

Actualmente CODEPOLA agrupa una matrícula de sobre de dos mil poseedores y su presidente el sr. Ariel Torres está de acuerdo con algunos de los cambios sugeridos en la Ley de Armas de Puerto Rico.