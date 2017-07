AMPR: Fortaleza asegura no convertirá en 401K las pensiones

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, informó que el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, le aseguró hoy, en conversación telefónica que sostuvieron a las 9:52 de la mañana, que el proyecto de ley a radicarse para atender la insuficiencia de fondos del Sistema de Retiro para Maestros (SRM), no convertirá en un 401K o “pay as you go” las pensiones de los maestros.

“Con mucha alegría informo que Rosario me aseguró hoy, específicamente a las 9:52 de la mañana, que la pensión de los maestros que tienen un sistema de beneficio definido, que son todos los que trabajan en Educación antes del 1 de agosto de 2014, seguirán con su mismo plan y no se cambiará a un 401K o pay as you go. Los que comenzaron a trabajar a partir del 1 de agosto de 2014, son los que, por la Ley 160 de 2013, tienen un sistema de contribución definida, que es un plan 401K”, informó Díaz.

La Ley 160 de 2013, estableció un plan de retiro de contribución definida (401K) para los nuevos maestros que comenzaron a trabajar en el Departamento de Educación, a partir del 1 de agosto de 2014.

Sin embargo, dicha Ley tuvo que respetar el plan de beneficio definido que tenían los maestros que trabajaban en el DE antes de dicha fecha, conforme lo sentenció el Supremo, a raíz de la demanda que radicó la AMPR a esos efectos.

“Rosario sí me comunicó que están trabajando un proyecto de ley para garantizar la continuidad del pago de las pensiones de los presentes y futuros retirados, obligando al Gobierno a asumir esa responsabilidad. Como todos sabemos, el Sistema de Retiro de los Maestros se queda sin fondos en los próximos meses porque los ingresos que recibe de las aportaciones individuales y del patrono, no dan para cumplir con el pago de las pensiones. Cada día hay más maestros retirados y menos maestros activos. Ante esa realidad, el gobierno tendrá que asumir el pago de las pensiones y será Hacienda quien retenga y administre, los ingresos que recibe el Sistema y quien pague las pensiones,” explicó la presidenta de la AMPR.

Por otro lado, la Asociación respaldó las recomendaciones de la Asociación de Economistas de Puerto Rico para fortalecer el Fondo General y exhortó al gobierno a considerarlas: eliminación de los subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleo; aumentos en los impuestos a los bienes y servicios de lujo; detener el mecanismo contable de “transfer pricing” de las megatiendas; la retasación de las propiedades inmuebles.