Difícil panorama para San Jorge Childrens Hospital tras caso de abuso sexual

El hospital infantil San Jorge enfrenta un difícil panorama tras haber sido escenario de una supuesta agresión sexual a un menor por parte de otro niño mientras estaban recluidos en el área psiquiátrica de la institución.

Según los informes preliminares, la alegada agresión ocurrió en la mañana del jueves mientras ambos niños recibían atención médica.

El incidente ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad de los hospitales en Puerto Rico y sobre cómo deben reaccionar ante este tipo de delitos.

En una entrevista realizada por Noticentro, el licenciado Pedro Soler, litigante del derecho civil, alegó que la responsabilidad total del asunto recae completamente sobre el hospital. “La responsabilidad de un paciente menor de edad cuando recibe tratamieto es del centro hospitalario en quien los padres delegan el cuidado. Es evidente la negligencia”, le estableció a la periodista Yesenia Torres Figueroa.

De igual forma, añadió que en este caso el agresor no necesariamente es imputable o procesable porque no se sabe si entendía lo que estaba haciendo. “Estaba en el hospital para recibir ayuda psiquiátrica, así que no se sabe si tenía la capacidad de comprender”, comentó.

Según datos oficiales, anualmente se reportan 284 casos de abuso sexual en Estados Unidos.

Mañana la División de Delitos Sexuales de la Policía realizará entrevistas a funcionarios del hospital infantil imputados como responsables en el caso y durante la semana se radicará una resolución para investigar los protocolos de seguridad.

