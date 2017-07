Twitter registra pérdidas millonarias

La firma Twitter sigue registrando pérdidas y en el primer semestre del año ya alcanzan los 178 millones de dólares, casi un 5 % menos que en el mismo periodo de 2016, cuando perdió 187 millones.

En el segundo trimestre, Twitter perdió 116 millones de dólares, por encima de los 107 millones de resultado negativo del mismo periodo de 2016.

Pero la compañía anunció hoy que no sólo bajaron sus ingresos en el segundo trimestre, sino que también en ese mismo período no hubo cambios en el promedio mensual de usuarios respecto al período inmediatamente anterior.

Esos datos estaban siendo visto con gran pesimismo en el mercado bursátil neoyorquino, que estaba castigando a la compañía con una caída del 15 % en sus títulos a media sesión,

Entre enero y junio, Twitter tuvo una pérdida neta por acción de 25 centavos de dólar, algo menos que los 27 centavos de resultado negativo que tuvo en el primer semestre del año pasado.

Los ingresos semestrales alcanzaron 1.122 millones de dólares, por debajo de los 1.196 millones que tuvo en el mismo período del año pasado.

La firma indicó que entre abril y junio tuvo una pérdida por acción de 16 centavos, por encima de los 15 centavos que tuvo en el segundo trimestre del año pasado.

Una vez más, Twitter demostró que, a pesar de ser una de las marcas más conocidas en el mundo, sigue teniendo problemas en encontrar su modelo de negocio y no tiene asegurada su rentabilidad con el actual esquema.

Los datos que dio a conocer Twitter indicaron que entre abril y junio se quedó con los mismos 328 millones de clientes en promedio mensual que el trimestre inmediatamente anterior, aunque con un aumento del 5 % respecto al segundo trimestre del año pasado.

Los analistas, sin embargo, consideraron ese crecimiento como insignificante teniendo en cuenta la intensidad de la vida pública en Estados Unidos en los últimos meses a raíz de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

Desde que comenzó a hacer públicos sus resultados tras debutar en bolsa, en noviembre de 2013, Twitter no ha tenido beneficios en ninguno de los trimestres.

Si cuando salió a bolsa los títulos de Twitter tenían un precio de unos 40 dólares, hoy estaban a menos de 17 dólares.