Si tiene alguna de estas profesiones podría vivir en Australia

El gobierno australiano dio a conocer la nueva lista de ocupaciones en demanda para migrar a Australia que estarán vigentes durante el año fiscal 2017-2018 (de julio a julio).

Según indicaron, las puertas prevalecen abiertas a todos los candidatos cualificados que estén dentro de las 436 ocupaciones de alta demanda, mismas en donde podrán aplicar ciudadanos de un gran número de países. Entre los requisitos destacan experiencia laboral comprobable y un nivel avanzado de inglés, para solicitar desde el país de residencia la visa permanente para vivir Australia: la Skilled visa.

Una de las principales actualizaciones fue el requisito de límite de edad que ahora llega a 45 años (antes 50 años), además del recorte de algunas ocupaciones ya no en demanda. Respecto a esto, Nicholas Houston, director de VisAustralia International, comentó en una comunicación escrita que “despúes de un período de incertidumbre, el programa de migración australiana se mantiene estable, debido a que hay cambios naturales, pero no drásticos. Con relación al cambio de edad para solicitar la visa de residencia permanente, nuestra recomendación es que no se inicie ningún tramite si la persona se encuentra a 12 meses de cumplir 45 años, la edad límite”.

La estrategia para obtener la visa permanente depende de las circunstancias y variables de cada persona, que un abogado migratorio debe analizar para dar la estrategia y asistencia adecuada para lograrlo. Para ello, Nicholas Houston, abogado migratorio de VisAustralia, comentó los requisitos generales para ser candidato para migrar a Australia:

Ser menor de 45 años Tener un nivel avanzado de inglés, certificado Tener cualificaciones y experiencia laboral relacionada con alguna ocupación en demanda en Australia

En esta página web puede comprobar si cuenta con los requisitos para solicitar la visa.

Emmanuel Rodríguez, Director de VisAustralia para LATAM, comenta que “El programa de migración australiano ha generado un alto interés en la población de América Latina; todos aquellos que desean cambiar su calidad de vida y disfrutar de un país lleno de oportunidades, los invitamos a prepararse adecuadamente para cumplir todos los requisitos. Tenemos casos de clientes que han puesto todo su esfuerzo por lograrlo y hoy ya cambiaron su vida en Australia, el país con el salario mínimo más alto del mundo” agregó Rodríguez.

Algunas de las ocupaciones destacadas en esta última actualización son: