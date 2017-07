Paco López: "Vienen cosas buenas para Puerto Rico"

Paco López es uno de los productores de eventos más exitosos de la isla, con una cartera de artistas que evidencian una carrera de trabajo arduo en una industria que no es ajena a la crisis económica que enfrenta Puerto Rico.

En esta primera entrega de “Ruta empresarial” conversamos con el productor, dueño de la compañía No Limit Entertainment sobre los empleos que crea la industria en la isla y los cambios que ha enfrentado en tiempos en los que reinventarse es prácticamente obligatorio.

Has sido un ejemplo para la juventud y para los empresarios que están comenzando, que a veces no tienen los recursos. ¿Cómo empezó todo?

­—Todo empezó como un hobby. A mí me encantaba el surfing, la playa y dentro de ese mundo de disfrutar el mar apareció una oportunidad. Había unas películas de surfing que se llamaban La Bruja… Yo ya era promotor. Era el que repartía los flyers. Conocí a mucha gente. Conocí a Aníbal Santiago que era el dueño de Cool Runnings y él me presenta Eddie Joe Real, que es el que manejaba la cuenta de Budlight. Y Budwaiser tenía Reggae At The Park y yo repartía los flyers. Empecé desde abajo. Eddie Joe me da la oportunidad, y me auspicia mi primera película y mi primer party. Me da 20 mil dólares. Yo tenía 18 años.

¿Qué artistas has traído a Puerto Rico?

­—He producido conciertos de Jennifer López, Pitbull, Marc Anthony, Prince Royce, Maná, Zion y Lennox, Laura Pausini, CNCO, J Balvin, Maluma, Ednita Nazario, y hay varios más.

¿Cuál es el proceso de un concierto masivo de un artista grande y cómo aporta a la economía de Puerto Rico?

­—La mayoría de ese dinero, sinceramente, se va a Estados Unidos, porque el artista se lleva la mayor cantidad de dinero. ¿Cómo aporta a la economía local? Se contrata todo localmente: la tarima, sonido, luces, la gente que trabaja en el coliseo, el hotel, la transportación.

Estamos en un momento de crisis. ¿Se han visto afectados? ¿Cómo lo contrarrestan?

­—Actualmente la venta de boletos ha bajado. Ya no es lo mismo que antes. Yo lo que estoy haciendo es tratar de negociar más con los artistas.

¿Has tenido que sacrificar a los empleados locales en algún momento?

­—No, porque cada concierto exige tu equipo de trabajo. Puedes deslucir la producción, y eso no es lo que queremos.

¿Qué oportunidades ves en la industria?

­—Yo veo un montón de oportunidades. Estoy trabajando como si no hubiera crisis económica. Eso es lo primero que te puede afectar un negocio. Haz algo tan bueno que la gente quiera ir, que te quiera apoyar. Yo estoy tratando de traer artistas que quizás no hayan venido, o traer artistas de renombre, frescos y que sean low risk.

¿Tienes algo que te preocupe, que te quite el sueño?

—Ahora hay que trabajar el doble, reinventarse en la promoción. Para tú promocionar un evento para que tenga éxito. Uno no se puede echar para atrás. Quizás hay unos nichos de promoción que antes uno no atacaba.