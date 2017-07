Keleher aclara uso de ropa y calzado escolar

Julia Keleher, secretaria del Departamento de Educación (DE) dejó claro hoy que los niños que quieran ir a la escuela receptora con el uniforme y el calzado del plantel donde estudiaba anteriormente así puede hacerlo, y que está “terminantemente prohibido” que cualquier director/a de escuela requiera tener un calzado o ropa de su preferencia.

La titular de Educación precisó, además, que todos pueden utilizar el uniforme —incluyendo el calzado— que vestían en la escuela consolidada.

“Ningún director o directora de escuelas receptoras está autorizado a exigir ningún aspecto relacionado al uniforme de los estudiantes que llegan de escuelas

consolidadas. Sobre las escuelas que no fueron impactadas, la instrucción es que lleven el uniforme estipulado, pero no podrán exigir marca alguna, ni que sea adquirido en una tienda en específico, si es que los padres, madres o tutores tienen la

opción de adquirirlo en diversos comercios. Estamos pasando por una crisis económica y la prioridad no es cómo se vean los niños y niñas, sino que puedan asistir a la escuela y ofrecerle la calidad de enseñanza que merecen”, apuntó Keleher.

Por otro lado, la funcionaria pública aclaró que el horario escolar también continúa como de costumbre, de 8:00 am a 3:00 pm.

“También se ha publicado información falsa en las redes sociales en cuanto al horario escolar. Las clases se impartirán como de costumbre. No hay cambios en ese aspecto”, insistió.