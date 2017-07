Discuten diagnóstico de arbovirus en Puerto Rico

El Puerto Rico Brain Trust for Tropical Diseases Research & Prevention y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico celebraron una reunión técnica para discutir el desarrollo de capacidades para el diagnóstico de Arbovirus en Puerto Rico. La reunión sirvió de oportunidad transformadora para que los laboratorios clínicos de referencia puedan convertirse en desarrolladores de nuevas tecnologías de diagnósticos.

Arbovirus es un término utilizado para referirse a un grupo de virus transmitidos por vectores artrópodos. Puerto Rico es el hogar de enfermedades endémicas transmitidas por mosquitos, incluyendo las cuatro cepas de dengue, Chikungunya y Zika. Los arbovirus pueden causar síntomas que coinciden con enfermedades febriles más comunes. Es difícil para los médicos diagnosticar con precisión un paciente que se presenta con fiebre sin una prueba de laboratorio para confirmar la presencia de dengue, Zika, Chikungunya u otro tipo de enfermedad febril como la influenza.

Los anfitriones de este junte técnico fueron Lucy Crespo, CEO del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de P.R. (FCTIPR) , junto al doctor José Cordero, Director Ejecutivo del Brain Trust for Tropical Diseases Research & Prevention y el doctor Jorge Muñoz Jordán, Chief of Surveillance and Research Laboratory del CDC Dengue Branch Puerto Rico.

Más de 40 asistentes, representando a los principales laboratorios clínicos de referencia en la isla escucharon ponencias de sobre una decena de conferenciantes, entre los que figuraron el Dr. Jorge Muñoz Jordán, del CDC Dengue Branch Puerto Rico, el doctor Kosmas Kretsos, Director Ejecutivo del Consorcio de Puerto Rico para la Investigación Clínica, la doctora Kirsten St. George, Jefa del laboratorio de Enfermedades Virales del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y Kelly Wroblewski, Directora del Programa de Enfermedades Infecciosas de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública (APHL por sus siglas en inglés).

“El Brain Trust for Tropical Disease Research & Prevention, una de nuestras iniciativas claves, tiene la misión de acelerar la investigación y proponer estrategias que se traducirán en una mejor prevención y tratamiento. Esta reunión técnica ha reunido a un pequeño grupo de expertos de laboratorios federales, estatales y privados y a experimentados desarrolladores de pruebas para discutir cómo crear capacidades para desarrollar o adaptar pruebas y proporcionar servicios de diagnóstico para la identificación certera y rápida de casos y respuesta a brotes”, dijo Lucy Crespo, CEO del FCITPR.

“Puerto Rico necesita nuevos recursos para ayudar a desarrollar pruebas diagnósticas innovadoras que suplan las necesidades de diagnóstico de la isla. Es un reto importante que se debe atender en colaboración con la industria de los laboratorios clínicos”, dijo Jorge Muñoz, del CDC.

Todos los participantes acordaron en sus ponencias que existe una necesidad apremiante de mejorar las herramientas y métodos de laboratorio que permitan diagnosticar e identificar rápida y correctamente una fiebre que pueda ser de dengue, Zika o chikungunya e incluso de otras enfermedades virales como la influenza o infecciones bacterianas como la leptospirosis.

Aunque ya existen varias pruebas diagnósticas y de vigilancia rápida apropiadas para el seguimiento de brotes de arbovirus, existe la necesidad de crear una infraestructura integrada de diagnóstico más completa y receptiva para estos tres arbovirus en áreas endémicas. Luego de esta reunión técnica, se generará un documento de recomendaciones, a base de las alternativas exploradas.